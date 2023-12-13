Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir otomobilde 9'u ses sistemine gizlenmiş 15 tabanca ile 103 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulandı.
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