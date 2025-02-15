Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karadeniz Sahil Yolu'nun Gündoğdu mevkisinde durdurulan iki araçta arama yapıldı.
Dedektör köpekle yapılan aramalarda, 27 kilo 500 gram esrar, 12 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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