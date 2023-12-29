11:34 •
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
11:19 • •
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı, cep telefonu ile görüntülendi.
Hakan Durmuş, ilçeye bağlı Kavrun Yaylası'nda dolaştığı sırada bir ayının karda yürüdüğünü, zaman zaman da yuvarlandığını gördü.
Durmuş, karda yuvarlanarak ilerlemeye çalışan ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, yamaçtan ilerlemeye çalışan ayının bir süre karda yuvarlanması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya inen ayı cep telefonu ile görüntülendi - Son Dakika