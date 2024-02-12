Rize İyidere'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Rize İyidere'de trafik kazası: 4 yaralı

Rize İyidere\'de trafik kazası: 4 yaralı

Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Trabzon'dan Rize istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

12.02.2024 00:21
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Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halindeki Özgür Demirbağ (36) idaresindeki 34 PL 7470 plakalı otomobil, İyidere ilçe hükümet konağı karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi.

Kazada sürücü Özgür D. ile otomobilde bulunan Nurhayat Ç. (44), Zeynep D. (3), Ayşe Melike D. (33) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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