Robert Francis Prevost, Yeni Papa Oldu

VATİKAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Vatikan'da yeni papa seçilmesinin ardından kalabalığı selamlayan Robert Francis Prevost, 8 Mayıs 2025.
ABD'li kardinal Robert Francis Prevost, Vatikan'da kardinaller meclisinde yapılan gizli oylamanın ikinci gününde yeni papa seçildi. Prevost, yeni papa olarak kendine 14. Leo ismini seçti. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)
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