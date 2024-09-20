Robot Polis Suçluyu Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Robot Polis Suçluyu Yakaladı

Geniş Video İzle

Texas'ta robot polis, otel odasından polise ateş açan suçluyu göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirdi.

20.09.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'de robot polis suçluyu yakaladı

TEXAS - ABD'nin Texas eyaletinde kaldığı otel odasından polise ateş açan 39 yaşındaki Felix Delarosa, robot polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu yakalandı.

ABD'de robot polis şaşkınlığa neden oldu. Texas eyaletinin Lubbock şehrinde hakkında şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklama emri bulunan 39 yaşındaki Felix Delarosa kendisi için otele gelen polislere ateş açtı. Ekipler, çatışma nedeniyle Delarosa'nın kaldığı odanın önüne robot polis gönderirken, 39 yaşındaki saldırgan robotun üstüne bir çarşaf attı. Çarşaftan kurtulan robot polis, odaya göz yaşartıcı gaz atarak Delarosa'yı etkisiz hale getirdi. Kaydedilen görüntülerde gazdan etkilenen Delarosa'nın sürünerek odanın camından çıktığı görüldü. Zanlının odadan çıktığını fark eden robot polis, Delarosa'nın üzerine çıkarak kaçmasını engelledi. Robotun yakaladığı Delarosa, olay yerindeki ekipler tarafından tutuklandı.

Delarosa, 2017 yılında kontrollü madde imal etmek ve teslim etmek suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Delarosa, eyalet cezaevi kayıtlarına göre, Nisan 2022'de cezaevinden şartlı tahliye edildi.

Robot Polis Suçluyu Yakaladı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Dünya, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Robot Polis Suçluyu Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 Lübnan’a bomba yağıyor İsrail’den peş peşe açıklamalar geldi Lübnan'a bomba yağıyor! İsrail'den peş peşe açıklamalar geldi
20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 23:33:19. #1.12#
SON DAKİKA: Robot Polis Suçluyu Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement