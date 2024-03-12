Rodos'ta Göçmen Denizanası Tespit Edildi - Son Dakika
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Rodos'ta Göçmen Denizanası Tespit Edildi

Rodos Adası'nda deniz suyu sıcaklığının normalin 3 derece üzerinde olduğu bildirildi. Rodos'un Trianton Körfezi'nde, Kızıldeniz'den gelen göçmen denizanası türü tespit edildi. İklim değişikliği ve artan deniz sıcaklığı, bu türün nüfusunu artırıyor. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye yükseldiği belirtilirken, denizanalarının çoğalmasının sebeplerinden biri de deniz kaplumbağalarının azalması olduğu vurgulandı.

12.03.2024 19:05
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Deniz suyu sıcaklığının bu yıl normalin 3 derece üzerinde olduğu Rodos Adası'nda, çapı 1 metreye kadar ulaşan ve Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan göçmen denizanasının (Rhopilema Nomadica) tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Rodos Denizaltı İstasyonu Deniz Araştırma Merkezinin (ENYDRIO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'e ait bir denizanası türü olan göçmen denizanasının Rodos'un Trianton Körfezi'nde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklıkların ve dolayısıyla deniz sıcaklığının artışının bu türün denizlerdeki nüfusunun artmasına yol açtığı aktarıldı.

Rodos'taki deniz suyu sıcaklığının yılın bu döneminde genelde 16 derece olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yıl ise bu dönemde deniz suyu sıcaklığının Rodos'ta 19 dereceyi bulduğu vurgulandı.

Açıklamada, denizanalarının çoğalmasının en önemli sebeplerinden birinin de denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları sayısının azalması olduğunun altı çizildi.

Çapı 1 metreye kadar ulaşabilen göçmen denizanaları 1970'lerden bu yana Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sıcak sularından Akdeniz'e giriş yapıyor.

"Göçmen denizanaları", deriyle temas ettiğinde yoğun acı ve kaşıntıya neden oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rodos'ta Göçmen Denizanası Tespit Edildi - Son Dakika

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