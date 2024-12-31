Rohat Güvercin Gözaltında

(ANKARA) - DEM Parti, Gençlik Meclisi ve PM üyesi Rohat Güvercin'in Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındığını açıkladı.
DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada Gençlik Meclisi ve Parti Meclisi (PM) üyesi Rohat Güvercin'in akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.
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