Rohat Güvercin Tutuklandı - Son Dakika
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Rohat Güvercin Tutuklandı

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Güvercin, havalimanında gözaltına alındı ve tutuklandı.

02.01.2025 19:52
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(ANKARA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rohat Güvercin tutuklandı. Tutuklama kararına ilişkin DEM Parti Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamada, "Gençliğin mücadelesinden ve kararlığından korkan egemen aklın saldırıları sonucu üyemiz Rohat Gövercin tutuklandı" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti Gençlik Meclisi Sözcüsü ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Rohat Güvercin, yurt dışından Türkiye'ye dönerken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gövercin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklama kararına karşı DEM Parti Gençlik Meclisi X hesabından yapılan açıklamada, "Gençliğin mücadelesinden ve kararlığından korkan egemen aklın saldırıları sonucu üyemiz Rohat Gövercin tutuklandı. Gençlik için her yer direniş ve mücadele alanıdır. Gençliğim faşizme karşı mücadelesi tüm zeminlerde sürüyor ve sürecek!" denildi.

Kaynak: ANKA

Sabiha Gökçen, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Gençlik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rohat Güvercin Tutuklandı - Son Dakika

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