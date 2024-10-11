ROKETSAN'dan Levent Sistemi Test Başarısı - Son Dakika
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ROKETSAN'dan Levent Sistemi Test Başarısı

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ROKETSAN, Levent yakın hava savunma sisteminin ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi.

11.10.2024 16:04
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ROKET Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) tarafından geliştirilen 'Levent yakın hava savunma sistemi', ilk atış testini başarıyla tamamladı.

ROKETSAN, deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/ SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek 'Levent yakın hava savunma sistemi'nin ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. 'Levent yakın hava savunma sistemi', ROKETSAN'ın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. ROKETSAN'ın hava savunma projeleri kapsamında milli olarak geliştirdiği sensör teknolojileri ile donatılan Levent, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde tasarlandı.

360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİ

'Levent yakın hava savunma sistemi', hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetleri'ne vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak. Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak.

MİLLİ HÜCUMBOTLARDA KULLANILACAK

Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni nesil platformları olan milli hücumbotlarda da 'Levent yakın hava savunma' sistemi kullanılacak. Milli hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen Levent, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.

ROKETSAN\'dan Levent Sistemi Test Başarısı
Kaynak: DHA

Teknoloji, Roketsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROKETSAN'dan Levent Sistemi Test Başarısı - Son Dakika

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