ROKETSAN Endonezya'da İki Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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ROKETSAN Endonezya'da İki Sözleşme İmzaladı

11.06.2025 15:43
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ROKETSAN, INDO Defence 2025'te Endonezya ile savunma işbirliğini güçlendiren iki sözleşme imzaladı.

ROKETSAN, Endonezya'da gerçekleştirilen ve Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan INDO Defence 2025'te imzaladığı iki sözleşmeyle Endonezya ile savunma sanayi alanındaki işbirliğini güçlendirdi.

ROKETSAN açıklamasına göre, bölgesel ve küresel düzeyde birçok sektör oyuncusunu bir araya getiren INDO Defence fuarı, Endonezya'nın Cakarta şehrinde kapılarını açtı.

Şirket, son teknolojiye sahip hava, kara ve deniz savunmasına yönelik birçok sistemiyle fuarda yerini aldı.

Fuarda, ROKETSAN ve PT Republik Defence Indonesia (RDI) arasındaki stratejik uyumu ve teknoloji transferi, kabiliyet gelişimi ve bölgesel güvenlik alanlarındaki ortak vizyonu pekiştiren iki yeni anlaşma yapıldı.

Düzenlenen imza töreninde ilk olarak ROKETSAN ve PT RDI arasında ATMACA gemisavar füzesi ile ATMACA silah sisteminin tedarikini kapsayan sözleşmeye imzalar atıldı. Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma işbirliğini güçlendiren bu sözleşme ile ROKETSAN, Endonezya'nın deniz gücü modernizasyonuna sağladığı katkıyı daha da artırdı.

ROKETSAN ve PT RDI arasındaki ikinci imza ise taraflar arasında kurulması planlanan Ortak Girişim Anlaşması (JVA) kapsamında atıldı. Bu girişim ile taraflar, füze teknolojilerinin montajı, yerli üretimi ve sürdürülebilirliğine yönelik Endonezya'da yerel yetkinliklerin geliştirilmesini ve uzun vadede ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

"Uzun vadeli sanayi işbirliklerinin temellerini atmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzalanan sözleşmelerin, PT RDI ile olan işbirliklerinin ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Endonezya'nın savunma modernizasyonuna katkı sağlamaktan ve uzun vadeli sanayi işbirliklerinin temellerini atmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gelecek dönemde de dost ve müttefik ülke Endonezya ile savunma sanayisindeki işbirliklerini güçlendirerek Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında temsil etmeye devam edeceklerini aktaran İkinci, "Türkiye'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olan Endonezya'nın ev sahipliği yaptığı bu fuarda, her biri dünyadaki rakiplerinden performans olarak önde olan ve sahada başarısını kanıtlamış sistemlerimizle bayrağımızı dalgalandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli ekibi ile Endonezya'da bulunan ROKETSAN, fuarda SİHA mühimmatlarından MAM-C, MAM-L IIR, MAM-T ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füzesini, tanksavar sistemlerinden KARAOK kısa menzilli tanksavar silahı, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar silah sistemini, hava savunma sistemlerinden SUNGUR hava savunma füzesini, HİSAR-O hava savunma füzesini, SİPER uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemini, LEVENT yakın hava savunma sistemi ve füzesi ile Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) sergiliyor.

Bunların yanı sıra ÇAKIR seyir füzesi, ATMACA gemisavar füzesi, TRG-122 füzesi, TRLG-230 füzesi, TRG-300 füzesi, BORA füzesi, TEBER güdüm kiti ve BARBAROS kıyı savunma sistemi de ROKETSAN'ın sergilediği ürünler arasında yer alıyor.

Fuar 14 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Endonezya, Roketsan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROKETSAN Endonezya'da İki Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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