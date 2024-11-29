Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde trompet sanatçısı Romain Leleu'yi konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Joonas Pıtkanen yönetti.
Konserin ikinci yarısında sahne alan solist Romain Leleu "Senfoni No: 6", "Trompet Konçertosu" ve "Poloveç Dansları" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › Romain Leleu BBDSO ile Muhteşem Bir Konser Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?