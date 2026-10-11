Romanya'da 14. Sarı Saltuk Buluşması 763. yıl vesilesiyle düzenlendi - Son Dakika
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Romanya'da 14. Sarı Saltuk Buluşması 763. yıl vesilesiyle düzenlendi

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Romanya\'da 14. Sarı Saltuk Buluşması 763. yıl vesilesiyle düzenlendi
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Romanya'nın Köstence ve Babadağ kentlerinde, Sarı Saltuk'un Balkanlar'a gelişinin 763. yılı vesilesiyle 14. Sarı Saltuk Buluşması düzenlendi. Panelde Sarı Saltuk'un mirası ele alındı, Babadağ'da türbesi ziyaret edildi.

Romanya'nın Köstence ve Babadağ kentlerinde Sarı Saltuk'un Balkanlar'a gelişinin 763. yılı vesilesiyle "14. Sarı Saltuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve Köstence Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD), Maarif Vakfı, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Mecidiye Kemal Atatürk Ulusal Koleji işbirliğinde düzenlenen "14. Sarı Saltuk Buluşması" etkinliğinde, Sarı Saltuk'un Balkanlar'daki tarihi, kültürel ve manevi mirası ele alındı.

Köstence ve Babadağ'da gerçekleşen etkinliklere, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe ve TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'un yanı sıra kurum temsilcileri, akademisyenler, Romanya'daki Türk ve Rumen toplumlarının temsilcileri ve YEE kursiyerleri katıldı.

Köstence'de yapılan açılış programında Sarı Saltuk'un Balkanlar'daki izleri ve mirasının gelecek nesillere aktarılması konusunda panel düzenlenirken, şiir ve ilahi dinletisi yapıldı.

Babadağ'da ise Gazi Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen programın ve kılınan öğle namazının ardından 763 yıl önce Balkanlar'a geldiğine inanılan Sarı Saltuk'un türbesi ziyaret edildi.

Balkanlar ve Trakya'da birlik ve beraberliğin öncü ismi, Ahmet Yesevi düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden Sarı Saltuk Baba'nın mezarı Romanya'nın Tulcea şehrine bağlı Babadağ'da bulunuyor.

Kaynak: AA
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