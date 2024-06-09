Romanya\'da AP Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti - Ulusal Liberal Parti İttifakı Önde

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Romanya'da belediye başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Curs-Avangarde tarafından açıklanan kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD) - Ulusal Liberal Parti (PNL) ittifakı AP seçimlerinde oyların yüzde 54'ünü aldı.

Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) yüzde 14, Birleşik Sağ İttifakı (ADU) yüzde 11, Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı (UDMR) yüzde 5, S.O.S. Romanya yüzde 3, Romanya'nın Avrupa Projesini Yenileme Partisi (REPER) yüzde 3, Sosyal Liberal Hümanist Parti (PUSL) yüzde 2 oy ile sıralandı.

Saat 22.00 itibariyle, Daimi Seçim Kurumu tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilere göre, AP seçimlerinde Rumen seçmenlerin yüzde 52,29'u yurt içinde ve yurt dışında oylarını kullandı.