Romanya'da AP Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti - Ulusal Liberal Parti İttifakı Önde - Son Dakika
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Romanya'da AP Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti - Ulusal Liberal Parti İttifakı Önde

Romanya\'da AP Seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti - Ulusal Liberal Parti İttifakı Önde

Romanya'da yapılan belediye başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (PSD) - Ulusal Liberal Parti (PNL) ittifakı oyların yüzde 54'ünü alarak önde gidiyor. Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) yüzde 14, Birleşik Sağ İttifakı (ADU) yüzde 11, Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı (UDMR) yüzde 5 oy aldı. AP seçimlerinde Rumen seçmenlerin yüzde 52,29'u oy kullandı.

09.06.2024 23:49
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Romanya'da belediye başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

Kamuoyu araştırma şirketi Curs-Avangarde tarafından açıklanan kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD) - Ulusal Liberal Parti (PNL) ittifakı AP seçimlerinde oyların yüzde 54'ünü aldı.

Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) yüzde 14, Birleşik Sağ İttifakı (ADU) yüzde 11, Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı (UDMR) yüzde 5, S.O.S. Romanya yüzde 3, Romanya'nın Avrupa Projesini Yenileme Partisi (REPER) yüzde 3, Sosyal Liberal Hümanist Parti (PUSL) yüzde 2 oy ile sıralandı.

Saat 22.00 itibariyle, Daimi Seçim Kurumu tarafından sağlanan gerçek zamanlı verilere göre, AP seçimlerinde Rumen seçmenlerin yüzde 52,29'u yurt içinde ve yurt dışında oylarını kullandı.

Kaynak: AA

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