Romanya’da Darbe Planı: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya’da Darbe Planı: 6 Gözaltı

Romanya'da Rusya ile işbirliği yaparak darbe planlamakla suçlanan 6 kişi gözaltına alındı.

07.03.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da Rusya ile işbirliği yaptıkları ve hükümete karşı darbe planladıkları iddiasıyla 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Romanya Organize Suçları ve Terörü Araştırma Şube Müdürlüğü (DIICOT) ve Romanya İstihbarat Teşkilatının (SRI) yaptığı ortak açıklamada, 2023'te Rusya bağlantılı suç örgütü kurdukları ve Romanya hükümetine karşı darbe planladıkları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu örgütün Romanya'nın bağımsızlık ve egemenliğini zayıflatmak amacıyla kurulduğuna işaret edilen açıklamada, "Şüpheliler Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan kişilerden aktif olarak destek de talep etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerden ikisinin ocak ayında Moskova'ya gittiğinin tespit edildiği, suç örgütünün 2004'te NATO'ya üye olan Romanya'nın birlikten çıkmasının hedeflerinden birisi olduğu kaydedildi.

Bu arada ulusal medya, gözaltıların, Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşe ve yardımcısının diplomatik kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edilmesi kararının hemen ardından yapıldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Romanya, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya’da Darbe Planı: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Romanya’da Darbe Planı: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.