Romanya'da Şiddetli Yağışlar: 3 Ölü

Romanya'da son günlerde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Romanya ulusal basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda hafta sonu başlayan ve dün de etkili olan şiddetli yağışlar sellere yol açtı.

Seller nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Kurtarma ekipleri, selden en çok etkilenen Neamt ve Suceava illerinde konuşlandırıldı. Yalnızca Neamt'ta 890 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Haberlerde, şiddetli sel sularının parçaladığı araçlar ile diğer enkazları sürüklediği ve çok sayıda evin zarar gördüğü görüntüler de paylaşıldı.

Polonya'da sel nedeniyle yapılan yaklaşık 3 bin ihbara müdahale edildi

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, aşırı yağışlar ülke genelinde sellere yol açtı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, dün ülke genelinde sel nedeniyle yapılan yaklaşık 3 bin ihbara müdahale edildiğini söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Elblag kentinde de Kumiela Nehri'nin gece saatlerinde taşması sonucu sokaklar sular altında kalırken, bazı bölgelere ulaşım imkansız hale geldi.

Tolkmicko kentinde sokaklardaki su seviyesi 1,5 metreye ulaştı, liman yakınındaki birçok ev sular altında kaldı.

Ülke genelinde son 24 saatte 400'ü aşkın yolcu treninin seferlerinde gecikme yaşandığı bildirildi.

Öte yandan, Çekya ve Slovakya'da da son günlerde yağışların artmasından dolayı nehir suları yükseldi.

İtalya'nın orta kesimlerinde bulunan San Benedetto del Tronto'da ise etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın etkisiyle alt geçitlerin suyla dolduğu ve çok sayıda aracın mahsur kaldığı görüldü. Sahil Güvenlik, X platformundaki paylaşımında, sürücülerin dalgıçlar ve botlar yardımıyla kurtarıldığını kaydetti.