Romanya'da Yeni Hükümet Kuruldu - Son Dakika
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Romanya'da Yeni Hükümet Kuruldu

Başbakan Ciolacu, güvenoyu alarak yeni koalisyon hükümetini kurdu; siyasi krizle mücadele edecek.

24.12.2024 23:00
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- Romanya'da yeni hükümet kuruldu

Başbakan Ciolacu: "Derin bir siyasi krizin ortasında olduğumuzun farkındayız"

BÜKREŞ - Romanya'da 1 Aralık'ta yapılan parlamento seçimlerinin ardından Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Marcel Ciolacu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, parlamentodan güvenoyu aldı.

Romanya'da halk, 1 Aralık Pazar günü ise parlamento üyelerinin belirlendiği genel seçim için sandık başına gitmiş, seçimler sonucunda iktidar partisi Sosyal Demokrat Parti güven tazelemişti. Romanya parlamentosunda dün akşam saatlerinde mevcut Başbakan Marcel Ciolacu liderliğindeki Avrupa yanlısı hükümet için güven oylaması gerçekleştirildi. Oylamada 240 parlamenter "evet", 143 parlamenter ise "hayır" oyu kullandı.

Yeni hükümet koalisyonunun, 466 üyeli parlamentoda çoğunluğa ulaşması için en az 233 oya ihtiyacı bulunuyordu.

"Ekonomik olarak zorlu bir yıl geçireceğiz"

Milletvekillerine seslenen Ciolacu, "Hükümetin önceliği, saygı çerçevesinde sosyal ve ekonomik adaleti yeniden tesis etmek olacak. Ekonomik olarak zorlu bir yıl geçireceğiz. Bu hükümet, reformlar ve yatırımlar hükümeti olmalı" dedi. Ülkenin bir süredir siyasi istikrarsızlık içinde bulunduğunu ve yeni hükümetin görevinin zor olacağını ifade eden Ciolacu, "Derin bir siyasi krizin ortasında olduğumuzun farkındayız. Bu aynı zamanda bir güven krizidir ve bu koalisyon, vatandaşların güvenini yeniden kazanmayı hedeflemektedir" dedi.

Kabine yemin etti

Yeni kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in huzurunda yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Iohannis, yeni kabine üyelerinin tamamıyla görüştüğünü ve hepsine başarılar dileyerek Romanya halkının birliği için çalışmalarını talep ettiğini söyledi.

Iohannis Cotroceni Sarayı'nda gerçekleştirilen yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Romanya ve Rumenler için başarılı olmanızı istiyorum. Halk, çözüm, istikrar ve Romanya'nın Avrupa yanlısı rotasını kararlılıkla sürdüren bir hükümet bekliyor" dedi.

Koalisyon hükümeti

Yeni iktidar koalisyonu, Ciolacu liderliğindeki PSD ile merkez sağ yönelimli Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya'daki Macarların Demokratik Birliği ve azınlık partilerinden oluşuyor.

Başbakan Ciolacu liderliğindeki kabinede 16 bakan ve 3 başbakan yardımcısı yer alıyor. Yeni kabinede PSD, aralarında adalet, ulaşım, çalışma ve savunma bakanlıklarının da yer aldığı 8 bakanlığı alırken önceki dönemden birçok bakan görevine devam etti. Koalisyon ortağı PNL ise aralarında enerji, içişleri ve dışişleri bakanlıklarının da bulunduğu 6 bakanlığı aldı. Etnik Macar partisi UDMR'ye ise maliye bakanlığı dahil iki bakanlık tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yeniden yapılacak

Yeni koalisyon hükümetini bekleyen önemli görevler arasında, cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden takvim belirlenmesi de olacak. İlk turu 24 Kasım'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları, Romanya istihbaratının Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini iddia eden raporlarının ardından Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal edilen seçimde en çok oyu Rusya yanlısı olmakla suçlanan aşırı sağcı aday Calin Georgescu almıştı.

Ortak Cumhurbaşkanı adayı

Yeni hükümeti oluşturan koalisyonun üyeleri, aşırı sağcı bir adayın kazanmasını engellemek üzere ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda uzlaştı. İktidar koalisyonunun mevcut adayı Ulusal Liberal Parti'nin eski liderlerinden Crin Antonescu oldu.

Kaynak: İHA

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