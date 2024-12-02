Romanya Genel Seçimlerinde PSD Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya Genel Seçimlerinde PSD Önde

Romanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 22 oyla birinci sırada.

02.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da resmi olmayan sonuçlara göre iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel seçimi önde tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatonun yeni dönem isimlerini belirlemek için oy kullandı.

Oyların yüzde 96'dan fazlasının sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) oyların 17'sini alarak ikinci sırada bulunurken, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 13 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Yerel medya, PSD'nin Romanya Parlamentosunda çoğunluğu sağladığını ancak muhalefetin de aldığı oy oranıyla "yeniden canlandığını" belirtti.

Romanya Merkez Seçim Bürosu da dünkü seçimlere katılımı yüzde 52 olarak açıklarken, bu oran son 20 yılın en yüksek katılımı olarak kaydedildi.

Nihai sonuçların yurt dışındaki oyların sayılmasıyla açıklanacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu 8 Aralık'ta

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı açıklanırken, ikinci tur için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

Romanya'da iktidarın büyük ortağı PSD'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ise genel seçime odaklanacağını ifade ederek, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ulusal Liberal Parti, Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya Genel Seçimlerinde PSD Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:29:20. #1.11#
SON DAKİKA: Romanya Genel Seçimlerinde PSD Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.