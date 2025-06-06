Romanya ilk bitcoin ATM\'sini açtı

Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtığını duyurdu.

ÜLKEDE İLK BİTCOİN ATM'Sİ AÇILDI

Ulusal Postane'den yapılan açıklamada, posta hizmetlerinin modernleşmesi amacıyla açılan Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği belirtildi.

DİĞER KENTLERDE DE AÇILACAK

Bitcoin ATM'lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de açılacağı bildirildi. Posta ofislerine yerleştirilecek Bitcoin ATM'leri sayesinde kurumlardaki modern dönüşüme toplum rutinlerinin de eşlik edeceği kaydedildi.