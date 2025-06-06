Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı

Romanya ilk bitcoin ATM\'sini açtı
06.06.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini hizmete sundu.

Romanya Ulusal Postanesi, Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini açtığını duyurdu.

ÜLKEDE İLK BİTCOİN ATM'Sİ AÇILDI

Ulusal Postane'den yapılan açıklamada, posta hizmetlerinin modernleşmesi amacıyla açılan Bitcoin ATM'sinden ülkenin yerel para birimi ve Bitcoin satın alınabileceği belirtildi.

DİĞER KENTLERDE DE AÇILACAK

Bitcoin ATM'lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de açılacağı bildirildi. Posta ofislerine yerleştirilecek Bitcoin ATM'leri sayesinde kurumlardaki modern dönüşüme toplum rutinlerinin de eşlik edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Bitcoin, Romanya, Ekonomi, Finans, Güncel, ATM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    helal olsun be size helal olsun helal helall 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi
DSÖ’den Gazze’deki hastaneler için acil koruma çağrısı DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı
İstanbul’da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı İstanbul'da kurbanlık dana yola atladı, ayağını kırdı
Husiler: İsrail Havalimanı’na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı Husiler: İsrail Havalimanı'na yaptığımız saldırı hedefine başarıyla ulaştı
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı

16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:05
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
12:25
Trump’tan Elon Musk’a sözleşme tehdidi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi
10:19
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı Galatasaray’dan yeni transferine büyük şok
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
09:45
Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi
Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi
09:35
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor
09:21
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
08:49
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
08:39
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
08:16
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 19:21:24. #7.13#
SON DAKİKA: Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.