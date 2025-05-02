Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT'de yayınlanan bir televizyon programında, Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Güncel › RTÜK, Sultan Abdülhamid'e Yönelik İfadeler İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika
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