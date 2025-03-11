RTÜK, Tele 1 Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK, Tele 1 Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle Tele 1'i inceleme sürecine aldı.

11.03.2025 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1'de 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın konuşması nedeniyle yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatılacağını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir. Her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahıslar, bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki habis fikirleri dışa vurmuşlardır. İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır. Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez. Hal böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Merdan Yanardağ, Ebubekir Şahin, Politika, İnceleme, Güncel, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK, Tele 1 Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:58 Trump’ın kripto para desteği Avrupa’yı endişelendiriyor Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
00:00 Elon Musk: X’e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı Elon Musk: X'e siber saldırıyı gerçekleştiren bazı IP adresleri Ukrayna kaynaklı
23:53 İsrail savaş uçakları Suriye’nin güneyine bomba yağdırdı İsrail savaş uçakları Suriye'nin güneyine bomba yağdırdı
23:42 İtalya Başbakanı Meloni’nin kuklasını yaktılar İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar
23:35 Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü Kandisini tedavi ettirmeyen babasını başını taşla ezerek öldürdü
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 18:43:19. #7.11#
SON DAKİKA: RTÜK, Tele 1 Hakkında İnceleme Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.