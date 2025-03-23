RTÜK'ten Canlı Yayın Tehdidi

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yayıncı kuruluşlara uyarısına ilişkin, "Mevzuata aykırı bir şekilde RTÜK bürokratları eliyle televizyon kanallarının yöneticileri aratılarak canlı yayınlarını durdurmaları aksi halde lisanslarının iptal edileceği tehdidinde bulunulmaktadır. Bu tamamen kanunsuz bir talimattır, RTÜK Başkanı'nın süren yayınlarla ilgili herhangi bir yetkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

RTÜK Üyesi Taşcı, RTÜK Başkanı Şahin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarla ilgili "medyanın itidal ile hareket etmesi" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde basın özgürlüğü RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından askıya alınmıştır! Mevzuata aykırı bir şekilde RTÜK bürokratları eliyle televizyon kanallarının yöneticileri aratılarak canlı yayınlarını durdurmaları aksi halde lisanslarının iptal edileceği tehdidinde bulunulmaktadır. Bu tamamen kanunsuz bir talimattır, RTÜK Başkanı'nın süren yayınlarla ilgili herhangi bir yetkisi yoktur."