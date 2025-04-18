RTÜK'ten YouTube Denetimi İle İlgili Açıklamalar - Son Dakika
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RTÜK'ten YouTube Denetimi İle İlgili Açıklamalar

RTÜK Başkanı Şahin, YouTube'daki denetimlerin artırılacağını ve yurt dışı yayınlara önlemler alınacağını duyurdu.

18.04.2025 15:14
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(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube'taki denetimleri artırabilmek için çalışmaları olduğunu belirterek, "RTÜK, 'Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu' olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara gönderdik. Meclisimiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre bir takım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi'nin YouTube'ta yayınlanan programına konuştu. Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısından, YouTube yayınlarına lisansına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok"

Şahin, RTÜK tarafından yayıncı kuruluşlara kesilen cezalara ilişkin, "Ben her zaman söylüyorum RTÜK Başkanı olarak ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Maalesef yayıncılarımız yaptıkları hatalarıyla bizleri 'cezacı başkan' konumuna düşürüyorlar her seferinde. Buna yapacak bir şey yok işimizin cilvesi" değerlendirmesini yaptı.

"Özgür Özel'in boykot çağrısına nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan RTÜK Başkanı Şahin, "Tamamını kabul etmemiz mümkün değil. Ben Sayın Özgür Özel'in de bunu çok iyi anladığını düşünmüyorum. Kendisi de 'o anda öğrencilerden gelen bir tepki oldu, onu da söyledim' dedi. Milyonları harekete geçirecek bir takım söylemlere, hele hele bir ana muhalefet partisinin başındaki bir genel başkanın daha dikkatli davranması gerektiğini şahsım olarak düşünüyorum. Hiçbir radyo ve televizyonun veya bize bağlı olan bir yayın kuruluşunun bu anlamda boykot sebebiyle hedef gösterilmesini benim kabul etmem mümkün değil. Zaten kabul de etmedik. Yapılan boykot ta yerine ulaşmadı. Hem reytinglerde hem de ölçümlerle daha sonra gördükçe daha fazla insan sahip çıktı" diye konuştu.

"Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil"

Şahin, YouTube üzerinden yapılan yayınların denetimine ilişkin ise "Maalesef YouTube'ta bir boşluk var gibi bunu gören yayıncılarımız da geleneksel mecralardan ayrılarak, kendilerine bir alan oluşturuyorlar. YouTube üzerinden kişisel bir yayın yapılıyorsa zaten BTK'nın kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var. Özellikle 2018 yılında çıkan Kanun ve BTK ile birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar 'isteğe bağlı yayın kuruluşu' olarak görülüyor. Bizim hem kanunumuz hem de yönetmeliğimiz buna müsaade ediyor. Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil. Yayıncının güvencesi" ifadelerini kullandı.

"Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa..."

YouTube'taki denetimleri artırabilmek için bir de çalışmaları olduğunu söyleyen Şahin, "RTÜK, 'Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu' olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara gönderdik. Meclis'imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız. Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa, ona göre bir takım önlemler alınabilir. Çok zor bir şey değil. BTK orada" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK'ten YouTube Denetimi İle İlgili Açıklamalar - Son Dakika

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