Ruanda'da Trafik Kazası: 20 Ölü

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KİGALİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Ruanda'nın Kuzey eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, salı günü öğleden sonra Rulindo bölgesinin Rusiga kasabasında meydana geldi. 50'den fazla yolcu taşıyan bir otobüs, sürücünün virajı alamayıp kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve yokuş aşağı bir uçuruma yuvarlandı.

Başbakanlık Ofisi'nden salı akşamı yapılan açıklamaya göre, yaralılar yerel hastanelerde tedavi altına alındı. Hükümet kazada ölenlerin yakınlarına ve yaralılara gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.