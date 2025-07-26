Rubio'dan Dar ile Bölgesel Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Rubio'nun başkent Washington'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki sorunların masaya yatırıldığı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakan Rubio, Pakistan'ın, İran ile görüşmelerde yapıcı bir rol oynama konusundaki istekliliğini ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki kararlılığını takdirle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki bakanın, terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu dahil, terörle mücadele işbirliğini derinleştirme olasılıkları ve ağustos ayında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek ABD-Pakistan Terörle Mücadele Diyaloğu hakkında konuştuğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca Bakan Rubio'nun, "karşılıklı yarar sağlayan ikili ticaretin genişletilmesinin" ve kritik mineraller ile madencilik sektörlerinde işbirliğinin artırılmasına yönelik olasılıkların araştırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.