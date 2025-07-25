Rubio'dan Fransa'ya Filistin Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rubio'dan Fransa'ya Filistin Tepkisi

25.07.2025 06:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını şiddetle reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın kararını eleştirdi.

Rubio, açıklamasında, " Amerika Birleşik Devletleri, (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron'un, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma planını şiddetle reddediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın "Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini" savunan Rubio, ayrıca bu kararın "7 Ekim'de hayatını kaybedenlerin yüzüne atılmış bir tokat" niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, " Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin " Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Fransa'ya Filistin Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı 41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Beyoğlu’nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Beyoğlu'nda patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık Bir çok ilde görüldü Gökyüzünde esrarengiz mavi ışık! Bir çok ilde görüldü
Gram altında yükseliş sürüyor mu İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları... Gram altında yükseliş sürüyor mu? İşte güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
20:21
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
19:56
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı
18:31
Yangın şehidinin oğlu “Baba, ben sensiz ne yapacağım“ diye feryat etti
Yangın şehidinin oğlu "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diye feryat etti
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
10:01
’’Hayatımın aşkı’’ demişti Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
''Hayatımın aşkı'' demişti! Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira yollarını ayırdı
09:57
Dolar güne yükselişle başladı Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Dolar güne yükselişle başladı! Gözler Merkez Bankası faiz kararında
09:54
DSÖ’den “salgın“ uyarısı Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
DSÖ'den "salgın" uyarısı! Chikungunya virüsü hızla yayılıyor, 5.6 milyar kişi risk altında
09:37
Karar için geri sayım başladı Gözler Merkez Bankası’na çevrildi
Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 06:16:25. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio'dan Fransa'ya Filistin Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.