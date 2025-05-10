Rubio'dan Hindistan ve Pakistan'a Gerilim İletişimi Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefon görüşmesinde taraflara gerilimi yatıştırmanın yollarını bulmak için doğrudan iletişimin yeniden kurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Hint ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Taraflara gerilimi yatıştırmanın yollarını bulmak için doğrudan iletişimin yeniden kurulması çağrısında bulunan Rubio, gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla yapıcı görüşmelerin başlatılması için ABD'nin desteğini teklif etti.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.