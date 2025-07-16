Rubio\'dan İsrail\'e Suriye Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında endişelerini dile getirerek çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Rubio, ilgili taraflarla görüşmeler yaptığını belirtti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI HAKKINDA ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu.

RUBİO: ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sorulan Rubio, "Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler alırız." dedi. "Çatışmaların sona ermesini istiyoruz." diyen Rubio, bu konuda gece bir ateşkes sağlandığını, ancak "yine de çok endişeli" olduklarını kaydetti.

İSRAİL BASINI: ABD ARABULUCULUK YAPIYOR

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir diplomatik kaynak, Suriye'deki durumun yatıştırılması için ABD yönetiminin de aralarında yer aldığı bazı tarafların araya girdiğini söyledi. ABD'nin iki ülke arasında ilişkilerin tesisi için arabuluculuk yaptığına işaret eden İsrailli kaynak, "Suriye tarafının kendilerinin beklentilerini bildiğini, kısa sürede mantıklı davranacağını ümit ettiklerini" belirterek Suriye yönetimini tehdit etti.

Tel Aviv'in eylemlerinin Suriye'nin güneyindeki olaylara ve Suriye rejiminin "Dürzilere gelecek zararı önlemesine" bağlı olduğunu savunan İsrailli kaynak, "Suriye ile normalleşmenin devam edip etmediği, İsrail'in Suriye'de rejim değişiminden yana olup olmadığı" yönündeki soruya "kendisinin tehdit savurmaktan yana olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.