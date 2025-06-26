Rubio'dan Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Rubio'dan Müzakere Çağrısı

26.06.2025 10:44
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna çatışmasında müzakerelerin sürdürülmesini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya ilişkin tarafları müzakereye teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Rubio, NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya verdiği mülakatta, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısı, NATO Zirvesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın başından beri 80 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini, Ukrayna'nın kayıplarının daha az olduğunu kaydeden Rubio, "Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz. Kanlı, yıkıcı ve anlamsız bir savaş ancak taraflar, halen ilerleme kaydetme yönünde bir istek göstermedi. Bu nedenle müzakere çağrılarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rubio, bazı ülkelerin Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulaması yönünde ABD'ye baskı yaptıklarına dikkati çekerek, "Eğer herkesin istediği gibi Rusya'ya daha fazla yaptırım uygular, onları tamamen ezersek ateşkes konusunda onlarla konuşma yeteneğimizi muhtemelen kaybederiz. O zaman onlarla kim konuşacak?" değerlendirmesinde bulundu.

"(Hasar verildiğinden) Çok emin olduğumuzu söylemek yeterli"

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırısının ardından oluşan hasarı değerlendiren Rubio, "Yakın zamanda o dağların içine kimseyi göndereceğimizi sanmıyorum. (Hasar verildiğinden) Çok emin olduğumuzu söylemek yeterli." görüşünü paylaştı.

Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü'nün "İran'ın nükleer programında saldırı öncesi ile sonrası arasında dramatik bir farkın olduğunu" söylediğini anımsatarak, "Ama sonuçta burada en önemli şey, bugün bir hafta öncesine göre dünyanın arkasından hızla nükleer silah üretme ve dünyayı tehdit etme kapasitelerinin daha az olmasıdır." ifadesini kullandı.

Uydu teknolojileri sayesinde açık kaynaklardan tesislere yönelik hasarın görülebileceğine dikkati çeken Rubio, İsfahan'daki tesisin tamamen yok edildiğini, Natanz'dakinin ise ABD'den önce İsrail'in saldırılarıyla zaten ağır hasar gördüğünü, kendi saldırılarının ardından ise çok daha kötü hale geldiğini belirtti.

Rubio, Fordo'daki nükleer tesise ilişkin, "Gerçekten zor olan Fordo'dur çünkü bir dağın altında, yerin yaklaşık 200 ila 300 metre derinliğinde gömülü. Bu tesise çok önemli, ciddi ve kalıcı bir hasar verildiğinden hiç şüphemiz yok. Daha fazla bilgi edineceğiz ancak şu anda gerçek bir hasar verildiğinden oldukça eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile İsrail arasındaki ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşmak istemediğini vurgulayan Rubio, saldırıların amacının gerilimi tırmandırmak değil yatıştırmak olduğunu ifade etti.

Rubio, "Bizi uyardıktan sonra üslerimizden birine saldırdıklarını gördünüz. Hiçbir şey olmadı. Başkan yanıt vermedi. İki saat sonra ateşkes sağlandı ve savaş sona erdi." ifadelerini kullandı.

İran ile süren sorunlara dikkati çeken Rubio, nükleer silaha sahip olmayacaklarını ancak sivil nükleer programın müzakere konusu olabileceğini dile getirdi.

Rubio, İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin, "İsrailliler, en başından beri ulaşmak istedikleri hedeflerin net bir listesini hazırlamışlardı ve bu hedefleri askeri olarak gerçekleştirdikten sonra görevlerini tamamlamış oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkese atıfta bulunan Rubio, "Bu tür ateşkesler yapıldığında her zaman birkaç çatışma olur. Belki birinin saati yanlış ayarlanmıştı ve bu yüzden zamanı kaçırdı. Bu özel durumda ne yazık ki trajik bir şekilde son saatlerde İsrail'de insanları öldüren bir saldırı oldu, bu da ortalığı gerçekten karıştırdı." görüşünü paylaştı.

NATO toplantısı

Rubio, Trump'ın ilk başkanlık döneminde NATO ülkelerinden savunma harcamalarını artırmasını istediğini ancak bunun hayata geçirilemediğini hatırlattı.

Ülkelerin savunma yerine sosyal imkanlara para harcamasını anlayabildiğini belirten Rubio, "Başkan Trump'ın ilk döneminde uyguladığı baskı ve ardından (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Avrupa'yı işgal etmesi ve savaş başlatması, NATO İttifakı'ndaki neredeyse tüm ülkelerin, maalesef İspanya hariç, yüzde 5 hedefine ulaşmayı taahhüt etmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Rubio, İspanya'nın NATO Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdüne uymayacağını ve yüzde 2,1 seviyesinde kalacağını açıklamasına ilişkin, "Bu, bir sorun yani büyük bir sorun. Daha az harcamayla yetinebileceklerini söylüyorlar ama İspanya, şu anda ciddi iç siyasi sorunlarla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın bu kararının sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini ve diğer müttefikleri çok zor duruma soktuğunu vurgulayan Rubio, "Bu yüzden NATO'nun, herkes taahhütlerini yerine getirirse daha güçlü ortaklarla çok daha güçlü bir ittifak olma şansı var." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

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