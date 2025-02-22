Rubio'dan Sybiha'ya Barış İletişimi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'da barışın sağlanması konusunda Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta Rubio ve Sybiha'nın, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi çerçevesinde telefonda görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşerek, Başkan Trump'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde etkili eylemler de dahil, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme konusundaki kararlılığını teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

İki bakan arasındaki görüşmenin, "kalıcı bir barışa ulaşmak için" yapılan çok sayıda üst düzey görüşmenin sonuncusu olduğu kaydedildi.