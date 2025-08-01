Rubio ve Cho'dan Ticaret ve Nükleer Güvenlik Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, iki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio ve Cho, ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi.

İki ülke arasında yapılan ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren iki bakan, Kuzey Kore'nin nükleer programı dahil bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Bakanlar, iki ülke arasındaki ittifakı bir kez daha dile getirirken, Rubio, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına olan taahhütlerini vurguladı.

İkili ayrıca, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasının uluslararası toplumun güvenliği ve refahının vazgeçilemez bir parçası olduğunu kaydetti.