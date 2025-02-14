Rubio ve Stenergard'dan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Rubio ve Stenergard'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Rubio'nun, "özellikle Arktik ve Baltık sularında güvenlik konusunda İsveç'in NATO'daki rolünün" yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Rubio ve Stenergard'ın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, iki bakanın ekonomik işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.