Rubio ve Sybiha'dan Barış Vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Rubio'nun Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki bakanın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "müzakere yoluyla sürdürülebilir barış ile sonlandırılması için cesur diplomasiye duyulan ihtiyacı" vurguladığı belirtildi.

Görüşmede Rubio'nun, ABD'nin Ukrayna'nın "bağımsızlığına ve bölgede istikrara" bağlılığını dile getirdiği kaydedildi.