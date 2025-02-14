ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından Rubio'nun Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, iki bakanın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "müzakere yoluyla sürdürülebilir barış ile sonlandırılması için cesur diplomasiye duyulan ihtiyacı" vurguladığı belirtildi.
Görüşmede Rubio'nun, ABD'nin Ukrayna'nın "bağımsızlığına ve bölgede istikrara" bağlılığını dile getirdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Rubio ve Sybiha'dan Barış Vurgusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?