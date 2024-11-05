Rudong\'da Yeşil Enerji Atılımı

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RUDONG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nantong şehrine bağlı Rudong ilçesi son yıllarda kaynak geliştirme, ekipman imalatı ve tam kapasite kullanımını bir araya getiren kapsamlı bir yeşil enerji sektörü inşa etti. İlçede açık deniz rüzgar çiftlikleri, enerji adaları ve sıvılaştırılmış doğalgaz merkezleri kurularak yeşil endüstrilerin gelişimine hız verildi.