Ruffalo'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Ruffalo'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

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Mark Ruffalo, Netanyahu'yu adaletle yüzleşememekle suçladı ve tarihi etkilemeyeceklerini vurguladı.

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Han'ın görevden almasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya ilişkin eleştiride bulundu.

Khan'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ruffalo, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın." ifadelerine yer verdi.

Soruşturma süreci

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

Martta UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

Bağımsız heyetin raporuna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu 8 Haziran'da yaptığı toplantıda, Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönündeki kararın ardından Başsavcı'yı geçici olarak görevden almış ve Han hakkındaki nihai kararı, mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin 24 Temmuz'daki özel oturumunda yapılacak oylamaya bırakmıştı.

UCM Taraf Devletler Meclisi'nde (ASP) 24 Temmuz'da yapılan gizli oylamada mutlak çoğunlukla alınan kararda, Başsavcı Kerim Han "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğinin belirlendiğini ve Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi uyarınca görevden alındığı açıklanmıştı.

Han'ın avukatları, Kerim Han'ın görevden alındığı oylamada kendilerine savunma yapma ve akreditasyon hakkı tanınmadığını, sürecin hukuka aykırı, usul yönünden adil olmayan ve delillerle desteklenmeyen bir şekilde yürütüldüğünü öne sürmüştü.

Kerim Han, Şubat 2021'de UCM Başsavcılığına seçilmiş ve 16 Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü savcısı olarak görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ünlüler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruffalo'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

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