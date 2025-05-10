Ruh Sağlığı Çöküntüde

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Toplumun ruhsal sağlığı ağır bir çöküntü içerisindedir. Depremler, yoksulluk, göç, şiddet ve eşitsizlik, halkın ruhsal iyilik halini tehdit etmekte, milyonlarca insan profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ortamda ruh sağlığı hizmetlerinin piyasaya terk edilmesi, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Şahbaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkın ruh sağlığı gözden kaçırılamaz"

" Türkiye'de her yıl binlerce genç psikoloji bölümlerinden mezun olurken, kamuda istihdam kapıları ne yazık ki onlara kapalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında duyurduğu 15 bini aşkın sağlık personeli alımı içinde yalnızca 30 psikolog kadrosuna yer verilmiştir. Ülkemizde 166 psikoloji bölümü bulunmakta, her yıl yaklaşık 13 bin kişi bu bölümlerden mezun olmaktadır. Ancak mezunların önemli bir kısmı ya işsiz kalmakta ya da güvencesiz koşullarda mesleğini icra etmeye zorlanmaktadır. Bugün Türkiye'de yaklaşık 150 bin psikolog, meslek yasası ve kamu desteği olmaksızın yalnız bırakılmış durumdadır.

"Toplumun ruhsal sağlığı ağır bir çöküntü içerisindedir"

Oysa toplumun ruhsal sağlığı ağır bir çöküntü içerisindedir. Depremler, yoksulluk, göç, şiddet ve eşitsizlik; halkın ruhsal iyilik halini tehdit etmekte, milyonlarca insan profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu ortamda ruh sağlığı hizmetlerinin piyasaya terk edilmesi, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Arjantin'de her 100 bin kişiye 222 psikolog düşerken, Türkiye'de bu sayı yalnızca 10 ila 30 arasındadır. Bu çarpıcı fark, ülkemizde ruh sağlığının sistematik olarak ihmal edildiğini göstermektedir.

"Türkiye'de psikologlar hala bir meslek yasasına sahip değildir"

Üstelik Türkiye'de psikologlar hala bir meslek yasasına sahip değildir. Bu durum, hem mesleki tanım belirsizliğine hem de danışan güvenliği açısından ciddi risklere yol açmaktadır. 1219 sayılı yasa ve 29 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, yalnızca "klinik psikolog" unvanı taşıyanlara serbest meslek hakkı tanımaktadır. Lisans düzeyinde mezun olan psikologlar ise kendi mesleklerini icra edememektedir.Oysa diğer sağlık meslek mensuplarına tanınan serbest çalışma hakkı, psikologlardan esirgenmektedir. Bu, hem meslektaşlarımıza karşı adaletsizliktir hem de halkın ruh sağlığı hizmetlerine erişimini sınırlamaktadır.

"Antidepresan kullanımındaki artış kaygı verici"

Son 10 yılda antidepresan kullanımının yüzde 75 artması, ruh sağlığı alanındaki ihtiyaçları net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaç karşısında kamu eliyle sunulacak, bilimsel temele dayalı ve erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri bir zorunluluktur. Psikologlara kadro vermeyen bir iktidar, halkın ruh sağlığını da gözden çıkarmış demektir. Bugün, mesleki etik ilkeler doğrultusunda emek veren tüm psikologların 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü'nü kutluyoruz. Kamuda istihdam, meslek yasası ve güvenceli çalışma koşulları sağlanana dek bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz."