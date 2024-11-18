Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduran kişi yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın (58) evinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 68 tabanca mermisi ve 21 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonlarda M.A, gözaltına alındı.
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