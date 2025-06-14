Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından E.Ö'nün (34) kullandığı araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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