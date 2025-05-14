Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

Profesör Phillips, Rümeysa Öztürk'ün serbest kalmasını memnuniyetle karşıladı, adalet geç tecelli etti.

14.05.2025 11:12
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ABD'de Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutuklanmasının ardından serbest bırakılması için açlık grevi başlatan Boston Üniversitesinde Profesör Nathan Phillips, Öztürk'ün geçen hafta serbest kalmasını memnuniyetle karşılarken "adaletin geç tecelli ettiğini" belirtti.

Phillips, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarını protesto etmek için gittiği Leominster şehrindeki mahkeme binası önünden AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk'ün 9 Mayıs'ta yapılan duruşma sonunda serbest bırakılması kararına çok sevindiğini belirten Phillips, "Evet, hepimizin beklediği şey buydu. Adalet sistemi, onun davasında çok geç çalıştığını, adaletsizliğin bu ülkede hala büyük bir leke olduğunu gösterdi ancak onun serbest bırakılmasını görmek gerçekten harikaydı." dedi.

Phillips, Öztürk'ün serbest bırakılması için 15 Nisan'da başladığı açlık orucunu, 17 gün boyunca aralıksız sıfır kalorili sürdürdüğünü fakat eylemine 18'inci gününden sonra "hayatta kalabilmek için" sadece ekmek ve su nöbeti şeklinde devam ettiğini ve Öztürk'ün bırakıldığı gün de açlık orucunu sonlandırdığını aktardı.

26 gün süren eylemi için "ezici destek" gördüğünü belirten Phillips, "Açlık grevi birçok insan için rahatsız edici hatta üzücü bir şey ve bu yüzden bazı olumsuz tepkiler olabiliyor ama neden bunu yaptığımı anladıklarında Rümeysa'nın yaşadığı haksızlık nedeniyle destek çok büyüktü." diye konuştu.

Phillips, Öztürk'ün adaletsizliğe uğramasına rağmen serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamaları da ABD demokrasisi için "nazik" ifadeler olarak niteleyerek "Bu, federal hükümetin Rümeysa'ya yaptığının ne kadar adaletsiz olduğunu daha da kanıtlıyor. Bu yüzden onunla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk'e açlık grevi ile destek olmaktan dolayı da gurur duyduğunu ekleyen Phillips, bu süre zarfında 8 kilogramdan fazla zayıfladığını ancak grevin ardından kendini çabucak toparlayarak eski sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

"Henüz işimiz bitmedi"

Philips, başta Columbia Üniversitenden Filistinli aktivist Mahmud Halil olmak üzere çok sayıda insanın hala hapiste olduğunu hatırlatarak "Bu yüzden henüz işimiz bitmedi." dedi.

Ülkede anayasal hakların bu kadar açık bir şekilde ihlal edildiği durumlarda adalet çarklarının çok yavaş da olsa hala çalıştığına işaret eden Phillips, şunları kaydetti:

"Rümeysa hiçbir yanlış yapmadığı halde asla altı hafta hapis yatmamalıydı ancak yine de adalet yerini buldu. Rümeysa'nın adalet sisteminde onu sınır dışı etmeye yönelik girişimlerden tamamen aklanması için hala vermesi gereken bir mücadelesi olduğunu biliyorum ve bu nedenle hala devam eden bir durum var."

"Daha fazla üniversitenin bir araya gelip geri savaşmasına ihtiyaç var"

Phillips, Başkan Donald Trump yönetiminin öğrencilerin yanı sıra federal kesintilerle üniversiteleri hedef almasını da "yasa dışı kesintiler" şeklinde eleştirerek "Harvard gibi güçlü kurumların geri savaştığını görmek güzel. Benim Boston Üniversitesi de dahil olmak üzere daha fazla kurumun bir araya gelip geri savaşmasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Columbia Üniversitesi yönetiminin Filistin'e destek gösterileri konusunda yapılan baskıları yatıştırmak için tavizler verdiği ancak siyasilerin daha fazlasını istediği örneğini veren Phillips, "Bence çıkarılacak ders, ayağa kalkıp karşılık vermemiz gerektiğidir. Bunu çoğunlukla tabanda, öğretim üyelerinde, personelde ve öğrencilerde görüyoruz ancak daha fazla üst düzey yöneticinin de ayağa kalkıp karşılık vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Trump yönetimi, aralarında Columbia ve Harvard gibi ülkenin önde gelen üniversiteleri de olmak üzere, Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları başta olmak üzere; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını kesme yoluna gitmişti.

"Rümeysa'yı serbest bırakın" açlık grevi

Boston Üniversitesi Profesörü Nathan Phillips, okuldaki odasının camına astığı "Rümeysa'yı serbest bırakın" yazısı birkaç kez üniversite yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle indirilince 15 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Daha önce de Boston yakınlarındaki iki ayrı çevre sorununu protesto etmek için biri 14, diğeri 7 gün süren iki ayrı açlık grevi protestosu yapan Phillips, 2000'den bu yana üniversitede, karasal ekosistemlerde arazi-iklim etkileşimleri üzerine araştırmalar yapıyor ve fizyolojik ekoloji üzerine dersler veriyor.

Kaynak: AA

Boston Üniversitesi, Nathan Phillips, Rümeysa Öztürk, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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