Rümeysa Öztürk'ün Vizesi Gizlice İptal Edilmiş

ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı bir ajan, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle haftalarca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınırken vizesinin iptal edildiğinin, özellikle kendisine bildirilmemesi yönünde talimat verildiğini açıkladı.

CNN'in haberine göre Boston'daki davada ifade veren DHS Soruşturma Birimi ajanı Patrick Cunningham, Öztürk'ün gözaltına alınmasına ilişkin detayları aktardı.

Cunningham, Öztürk'ün herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığını ancak Dışişleri Bakanlığı tarafından hakkında bilgi gönderildiğini ve vizesinin "sessizce" iptal edildiğini söyledi.

Operasyon öncesi yasal süreçle ilgili DHS avukatlarına danıştığını belirten Cunningham, bu tarz bir vakayla daha önce hiç karşılaşmadıklarını söylediklerini belirtti.

Cunningham, yetkililerin, vizesinin iptal edildiğinin Öztürk'e bildirilmemesi yönünde karar aldığını söyleyerek "Onu bu konuda uyarmayı planlamadık." dedi.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai de CNN'e yaptığı açıklamada, mahkemede verilen ifadeye ilişkin "Bu 'sessiz vize iptali', anayasal haklarını kullanan kişileri hedef almak için göçmenlik yasalarının kötüye kullanılmasından ibarettir." diye konuştu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Amerikalı federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etmiş, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş ve 9 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.