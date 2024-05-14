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Rus dağcılar tipiye yakalandı

Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, tipiye yakalanınca dönmek zorunda kaldı

BİTLİS - Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 9 Rus dağcı, tipiye yakalanınca dönmek zorunda kaldı.

Rusya'dan gelen 5'i kadın toplam 9 dağcı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dağcı Cuma Saltik rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Tamamlanan hazırlıkların ardından tırmanışa geçen Rus dağcılar, 4 bin 200 rakıma kadar çıktılar. Burada tipiye yakalanan dağcılar, daha fazla ilerleyemeyecekleri için geri dönmek zorunda kaldılar.

Rehber Cuma Saltik, Rusya'dan gelen dağcılarla birlikte Ağrı Dağı'na tırmanmak istediklerini ifade ederek, "Hava muhalefeti bize geçit vermedi. 4 bin 200 metreden dönmek zorunda kaldık. Yarın tekrar zirve için deneriz" dedi.