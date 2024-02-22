Rus Ordusu Donetsk'teki Pobeda Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'teki Pobeda Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rus Ordusu Donetsk\'teki Pobeda Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'da Donetsk yönünde bulunan Pobeda yerleşim birimini kontrol altına aldığını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait birçok uçak, helikopter, İHA, tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçların imha edildiği belirtildi.

22.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk yönünde Pobeda yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Kuvvetleri Grubuna bağlı birlikler, Donetsk yönünde Pobeda yerleşim birimini kurtardı, ön saftaki pozisyonlarını iyileştirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, ABD üretimli Patriot Hava Savunma Sistemi'nin vurulduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 95 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 572 uçak, 266 helikopter, 13 bin 137 İHA, 473 hava savunma füze sistemi, 15 bin 171 tank ve zırhlı araç, 1223 çok namlulu roketatar, 8 bin 138 obüs ve havan topu ile 18 bin 950 özel askeri araç imha edildi." ifadelere yer verildi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'teki Pobeda Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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