Rus Ordusu İzmaylovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu İzmaylovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki İzmaylovka yerleşimini kontrol altına aldığını duyurdu.

27.10.2024 15:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İzmaylovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İzmaylovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 134 bölgede Ukrayna'ya ait askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araç (İHA) üretim ve depolama noktalarına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği, mühimmat ve yakıt depolarının yok edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 565 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 887 tank ve zırhlı araç, 1480 çok namlulu roketatar, 16 bin 837 obüs ve havan topu ile 27 bin 654 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu İzmaylovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika

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