Rus Ordusu Timofeyevka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Rus Ordusu Timofeyevka'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Timofeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ve Ukrayna ordusuna ait birçok askeri aracı imha ettiği belirtildi.

06.08.2024 15:00
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Timofeyevka yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Timofeyevka yerleşim birimini kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 51 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 635 uçak, 278 helikopter, 29 bin 235 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1396 çok namlulu roketatar, 12 bin 904 obüs ve havan topu ile 24 bin 419 özel askeri araç yok edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Timofeyevka'yı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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