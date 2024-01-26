 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus Ordusuna Bu Yıl 36 Binin Üzerinde Askeri Teçhizat ve 16 Milyon 500 Binden Fazla İmha Aracı Teslim Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Ordusuna Bu Yıl 36 Binin Üzerinde Askeri Teçhizat ve 16 Milyon 500 Binden Fazla İmha Aracı Teslim Edilecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri ürünlerin orduya teslimatına ilişkin düzenlediği toplantıda, Rus ordusu için silah ve mühimmat üretiminin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, bu yıl savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin, orduya 36 binin üzerinde askeri teçhizat, 16 milyon 500 binden fazla imha aracı, bir milyonu aşkın taşınabilir silah, zırhlı yelek ve haberleşme teçhizatı tedarik etmesinin planlandığını ifade etti.

Rus Ordusuna Bu Yıl 36 Binin Üzerinde Askeri Teçhizat ve 16 Milyon 500 Binden Fazla İmha Aracı Teslim Edilecek
26.01.2024 - 16:33,
Abone Ol

Rus ordusuna bu yıl 36 binin üzerinde askeri teçhizat ve 16 milyon 500 binden fazla imha aracının teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri ürünlerin orduya teslimatına ilişkin düzenlediği toplantıda, Rus ordusu için silah ve mühimmat üretiminin önemli ölçüde artırıldığını belirterek, "Askeri teçhizat ve imha araçları, özel askeri operasyon bölgesine zamanında ulaşıyor. Bu da askeri birliklerin savaş yeteneklerini artırıyor." dedi.

Ordu için 2 bin 772 bina ve yapının inşa edildiğini aktaran Şoygu, bu konuda belirlenen hedeflere ulaşıldığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko da geçen yıl ülkenin Deniz Kuvvetlerine 7 bin 700'ü aşkın çeşitli füze, Hava Uzay Kuvvetlerine 100'den fazla yeni ve onarılan uçak, Silahlı Kuvvetlerine 3 bini aşkın zırhlı araç, 4 bin topçu ve çok namlulu roketatarın teslim edildiğini aktardı.

Rus ordusuna bu yıl teslim edilmesi planlanan silah ve askeri teçhizatla ilgili bilgi veren Krivoruçko, "Bu yıl savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin, orduya 36 binin üzerinde askeri teçhizat, 16 milyon 500 binden fazla imha aracı, bir milyonu aşkın taşınabilir silah, zırhlı yelek ve haberleşme teçhizatı tedarik etmesi planlanıyor. Bu, 2022 ve 2023'teki göstergelerinden birkaç kat daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sergey Şoygu, Rusya, Rusya, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ordusuna Bu Yıl 36 Binin Üzerinde Askeri Teçhizat ve 16 Milyon 500 Binden Fazla İmha Aracı Teslim Edilecek - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:31:37. #1.12#
SON DAKİKA: Rus Ordusuna Bu Yıl 36 Binin Üzerinde Askeri Teçhizat ve 16 Milyon 500 Binden Fazla İmha Aracı Teslim Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement