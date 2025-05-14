Rüşvet İddiasıyla Serbest Kaldılar

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Aydın'da hastalarından 'bıçak parası' adı atında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Prof. Dr. U.G. 'irtikap' suçundan tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı. Hakim, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.
Mert CONA/AYDIN,
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