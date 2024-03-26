Rusya, ABD'ye ait bombardıman uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait 2 B-1B stratejik bombardıman uçağına engelleme yapmak için MİG-31 savaş uçağı kaldırdıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol araçlarının, Rusya Federasyonu devlet sınırlarına yaklaşan bir grup hava hedefini tespit ettiği belirtildi.
Rus savaş uçağı mürettebatının Barents Denizi üzerinde bir çift ABD hava kuvvetlerine ait B-1B stratejik bombardıman uçağı belirlediği kaydedilen açıklamada, "Rus savaş uçağı yaklaşırken, Amerikan stratejik bombardıman uçakları uçuş rotalarını ayarladılar ve ardından Rusya Federasyonu devlet sınırından geri döndüler." ifadesi kullanıldı.
Sınır ihlalinin söz konusu olmadığı aktarılan açıklamada, Rus savaş uçağının güvenli şekilde hava üssüne geri döndüğü kaydedildi.
Açıklamada, Rus uçağının uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine uygun uçuş yaptığı vurgulandı.
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