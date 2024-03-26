Rusya, ABD'ye ait bombardıman uçaklarını engelledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erdek'te seçim ofisi açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.