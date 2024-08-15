Rusya Acil Durumlar Bakanı: Belgorod Bölgesindeki Durum Federal Acil Seviyeye Yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Acil Durumlar Bakanı: Belgorod Bölgesindeki Durum Federal Acil Seviyeye Yükseltildi

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Belgorod bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi. Bölgedeki saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

15.08.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Belgorod bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurenkov'un, Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda konuşan Kurenkov, bölgenin Ukrayna güçlerinin saldırılarına sıklıkla uğradığını, bölge halkına desteğin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Kurenkov, bölgedeki durumun "zor" ve "gergin" olduğunu belirterek, toplantıda Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltme kararı aldıkları söyledi.

Saldırıda 4 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Şebekino kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını, birkaç binanın hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

Rus-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde dün, Ukrayna birliklerinin saldırıları nedeniyle "bölgesel seviyede acil durum" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Dünya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Acil Durumlar Bakanı: Belgorod Bölgesindeki Durum Federal Acil Seviyeye Yükseltildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:21:32. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Acil Durumlar Bakanı: Belgorod Bölgesindeki Durum Federal Acil Seviyeye Yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement