Rusya Başbakanı Mişustin, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile Görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Başbakan Ali Asadov'la görüştü.
Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Mişustin ve Asadov, ikili ve heyetlerarası görüşmeler yaptı.
Mişustin ve Asadov, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliklerini müzakere etti.
Başbakanlar, enerji, sanayi, ulaşım ve tarım alanlarındaki ortak projelerin hayata geçirilmesi hususunu da görüştü.
Görüşmede, Rusya ile Azerbaycan arasında 2023'te 4,3 milyar dolar ticaret hacminin gerçekleştiği ve geçen yıl iki ülke arasındaki yük taşımacılığının yüzde 11 arttığı kaydedildi.
Mişustin ve Asadov, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'na ilişkin gelişmeleri de ele aldı.
Görüşme sonrasında, turizm ve kültür ile Azerbaycan-Rusya devlet sınır geçiş noktalarının ve otoyol altyapısının geliştirilmesine yönelik ikili işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin bir dizi belge imzalandı.
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