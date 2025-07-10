Rusya-Çin İşbirliği BRICS'e Katkı Sağlıyor

MOSKOVA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin, BRICS ülkelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Zaharova, çarşamba günkü basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta BRICS çerçevesinde yapılan işbirliği de dahil olmak üzere Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin yapıcı niteliğe sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını belirtti.

Zaharova, iki ülke arasındaki işbirliğinin, BRICS ekonomilerinin sürekli ve istikrarlı büyümesine yönelik uygun koşullar yarattığını ve daha adil ve dengeli bir çok kutuplu dünya düzeninin inşasına önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Zaharova, büyük değişimlerin yaşandığı küresel jeopolitik ortamda yeni dönemdeki Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, dış ortamdaki hızlı değişiklikler karşısında güçlü bir uyum ve direnç yeteneği sergilediğini dile getirdi.

BRICS ülkelerinin dünya genelindeki ülkelerin büyük çoğunluğunun sesine kulak vermeye ve kalkınmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Zaharova, BRICS mekanizmasının amacının, gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasaların çok taraflı küresel sistem içindeki rolünü güçlendirmek olduğunu vurguladı.